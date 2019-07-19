أعلن البنتاغون عن "تسلم السلطات الأميركية من "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، مواطنا أميركيا يشتبه بانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي لمحاكمته في الولايات المتحدة"، مؤكداً انه "سبق للداعشي واعتقل لدى "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية والمدعومة من الغرب".
وكانت الولايات المتحدة قد استعادت في الشهر الماضي أميركيتين وأربعة أطفال من عوائل مسلحي "داعش" احتجزوا شمالي سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: واشنطن تسلمت من "قسد" مواطنا أميركا قاتل مع "داعش" في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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