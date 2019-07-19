سفن الصيد الأوروبية تستعد لدخول المياه المغربية ولجنة “تقنية” ثنائية تشرف على توزيعها جغرافيا

كشف ممثل جمعية الصيادين في مدينة “باربات” الإسبانية، ألفونسو ريسس، أن جميع السفن الأورويبة تتوقع أن تدخل المياه المغربية لبدأ الصيد ابتداءًا من الأسبوع المقبل، وذلك بمجرد إقفال آخر هامش في الاتفاقية بين بروكسل والرباط.

وذكر المتحدث ذاته لوكالة “أوروبا بريس”، أن اللجنة ثنائية مختلطة ذات طبيعة تقنية، وصلت للمغرب للإشراف على تفاصيل السفن والمعايير المتعلقة بها إضافة إلى أن اللجنة المذكورة ستتكلف بتوزيع سفن الصيد جغرافيا على امتداد المياه المغربية.

وصادق مجلس النواب المغربي بالإجماع، في يونيو الماضي على اتفاق الصيد البحري الموقع بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ليدخلَ بذلك حيّزَ التنفيذ مشروعُ القانون 14.19 الذي يُوافق بموجبه المغرب على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بينه وبين الاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافقة له، الموقع في 14 يناير الماضي ببروكسيل، ويفتح الباب من جديد أمام السفن الأوروبية للإبحار في المياه المغربية.

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ويُذكر أن الأسطول الأوروبي اضطر لمغادرة المياه المغربية قبل عام، عندما انتهت الاتفاقية السابقة، واتفقت بروكسل والرباط بعد أسبوع تقريبًا من إبرام معاهدة جديدة، بموجبها يدفع الاتحاد الأوروبي للمغرب ما معدله 52 مليون يورو سنويًا على مدار أربع سنوات، منها حوالي 12 مليون يجب أن يدفعها مالكو السفن الأوروبيون.

وفي المقابل ذلك، سيسمح المغرب لـ 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه، منها 92 سفينة إسبانية – حوالي 20 سفينة قادمة من ميناء Barbate وأخرى من ميناء منطقة Conil. و سيتمكّن 22 من صيادي الأسماك في إسبانيا من الصيد الحرفي في الشمال و 25 سفينة طويلة من الحرفيين في الشمال، و 10 سفن لصيد الحرفيين في الجنوب، و 12 سفينة لصيد الأسماك القاعية، و 23 سفينة صيد في خط قطب متخصصة في سمك “التونة”.