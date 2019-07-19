الرميد: الحكومة مقصرة في دعم ذوي الإعاقة وأحس بالخجل.. والبعض يتخوف من الدعم

عبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن موقفه من الدعم المالي المباشر لذوي الاحتياجات الخاصة، وقال إنه يدعم وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي بخصوص هذا الإجراء، إلا أن هناك تخوف من طرف البعضئ.

وقال الرميد، أمس الخميس، خلال تقديمه تقرير حقوقي حول المنجز الحقوقي في المغرب منذ اعتماد دستور 2011، “الموضوع يسائلنا ويستفزنا جميعا، وشخصيا أحس بالخجل، لأننا نتعامل مع هذه الفائة مثل الحجر أو الكائنات المادية، مع أن متطلباتها كبيرة”.

وأضاف وزير الدولة، “نحن مقصرون في الحكومة، وطالما لا دعم لهذه الفئة، فلن نكون ذهبنا بعيدا وأتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام”، مشيرا إلى أنه “مثلا عديمي الحركة الذي يحتاجون لمساعدين، على الأقل يجب أن نخصص لهم 500 درهما شهريا.

وقال أيضا، “صراحة لا يمكن أن نكون مطمإنين، ونقول إننا في بلد يحترم حقوق الإنسان في فئة بدون دعم ولا رعاية ولا حضور الدولة المادي والمالي، الذي ينبغي أن تحظى به هذه الفئة”.