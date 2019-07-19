عُثر على جثتها في الشارع.. اعتقال عشريني متهم بقتل فتاة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالداخلة صباح أمس الخميس، من توقيف عشريني يشتبه في تورطه بارتكاب جريمة قتل راحت ضحيتها فتاة في عقدها الثاني.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب مصادر “اليوم 24″، إلى ليلة الاثنين الماضي حين عثر أحد المواطنين على جثة فتاة في ظروف غامضة بالشارع العام، بالقرب من حي النهضة، بالداخلة.

وأضافت المصدر ذاته، أن التحقيقات الأولية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، بعدما لاذ بالفرار مباشرة فور رميه لضحية من داخل سيارة خفيفة، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة متأثرة بجروح خطيرة على مستوى الرأس.

هذا وقد تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة، في إنتظار تقديمه للعدالة، فيما تم إيداع جثة الضحية بمستودع الجثامين بغرض إخضاعها للتشريح الطبي.