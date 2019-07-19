شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يتجه لـ«الفيتو» للإطاحة بالدعوة لمنع تسليح السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن) أكدت صحيفة واشنطن بوست أمس أن من المتوقع أن يستخدم الرئيس دونالد ترمب حق النقض الرئاسي (الفيتو) للإطاحة بقرار مجلس النواب الأمريكي ليل الأربعاء منع إدارته من بيع أسلحة للسعودية والإمارات. وكانت واشنطن أعلنت في مايو الماضي أنها قررت إتمام صفقة لبيع أسلحة تشمل الصواريخ والذخائر وطائرات الاستطلاع للسعودية والإمارات، تصل قيمتها إلى نحو 8 مليارات دولار. وتتمسك إدارة ترمب بأن هذه الصفقة ضرورية لمواجهة تهديد متزايد من جانب إيران. وكانت إدارة ترمب عارضت جميع المساعي التي بذلها أعضاء في مجلس الكونغرس لمعاقبة السعودية، وأبرزها محاولة الكونغرس هذا العام إنهاء الدعم الأمريكي لقوات التحالف الذي تقوده السعودية.

أكدت صحيفة واشنطن بوست أمس أن من المتوقع أن يستخدم الرئيس دونالد ترمب حق النقض الرئاسي (الفيتو) للإطاحة بقرار مجلس النواب الأمريكي ليل الأربعاء منع إدارته من بيع أسلحة للسعودية والإمارات. وكانت واشنطن أعلنت في مايو الماضي أنها قررت إتمام صفقة لبيع أسلحة تشمل الصواريخ والذخائر وطائرات الاستطلاع للسعودية والإمارات، تصل قيمتها إلى نحو 8 مليارات دولار. وتتمسك إدارة ترمب بأن هذه الصفقة ضرورية لمواجهة تهديد متزايد من جانب إيران. وكانت إدارة ترمب عارضت جميع المساعي التي بذلها أعضاء في مجلس الكونغرس لمعاقبة السعودية، وأبرزها محاولة الكونغرس هذا العام إنهاء الدعم الأمريكي لقوات التحالف الذي تقوده السعودية.

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