شدد عضو كتلة "​الجمهورية​ القيوة" النائب ​فادي سعد​، في تصريح تلفزيوني، على أن "الطعن ب​الموازنة​ في العام الماضي كلفنا مليارين ​دولار​ منها غير أننا نريد زيادة مداخيل ​الدولة​ لا خفضها"، كاشفًا عن "أننا لن نطعن بها بل اننا في اتجاه التصويت ضد الموازنة احترامًا للديمقراطية والرأي العام، لأن الطعن يؤثر سلبًا على ​الاقتصاد​ وسيوقف بنودًا عدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر سعد: لن نطعن بالموازنة لكننا سنصوت ضدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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