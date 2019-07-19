قوات إيرانية تتوغل في كردستان ونزوح كبير للقرويين

باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

كشف مصدر عسكري كردي، أمس، عن توغل قوات إيرانية إلى مناطق جبلية في إقليم كردستان العراق، مبيناً أن هناك عمليات نزوح لقرويين بتلك المناطق، فيما أشار إلى أن رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني يرفض تسليم قيادات المعارضة الكردية الإيرانية لطهران.

وقال المصدر في تصريح صحفي نشره موقع «السومرية نيوز»، إن «قوات الحرس الثوري الإيراني توغّلت منذ أيام داخل قرى حدودية عراقية بعمق يصل إلى 6 كيلومترات، قرب جبل سورين الحدودي العراقي الذي يتبع ناحية سيد صادق، ضمن حدود محافظة السليمانية، كما توغّلت داخل مناطق جبلية عراقية تتبع ناحية سوران بعمق يصل إلى 5 كيلومترات»، مبيناً أن المناطق التي توغّلت فيها القوات الإيرانية خالية من قوات البشمركة.

وأضاف أن ذلك أدى إلى عمليات نزوح للقرويين منها، وكذلك لقاطنين على سفوح الجبال القريبة من مفرق «قنديل - سيدكان» ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي، ويبلغ عددهم أكثر من 500 عائلة بشكل إجمالي.

وفي السياق، قال قرويون أكراد يقطنون في المناطق الحدودية مع إيران، أمس، إنهم تكبدوا خسائر فادحة بسبب القصف الإيراني الأخير لمناطقهم. وقصفت المدفعية الإيرانية الأسبوع الماضي، عدة مناطق حدودية شمالي العراق، بعد اشتباكات نشبت بين قوات الأمن ومعارضين مسلحين يتمركزون في تلك المناطق الجبلية الوعرة والنائية. وقال القرويون، إن القصف الإيراني الأخير كبدهم خسائر فادحة وقطع سبل عيشهم لاسيما أن غالبيتهم يعتمدون على الزراعة والماشية كمصدر رئيس للدخل. وبحسب المصادر الأمنية، فإن القصف الإيراني الأخير أصاب منزلاً مما أسفر عن مقتل فتاة وإصابة اثنين من أشقائها بجروح.

وأدانت أربيل القصف الإيراني، كما نددت باتخاذ المعارضين أراضي الإقليم منطلقاً لشن هجمات على القوات الإيرانية.

وتحولت قرى حدودية عديدة إلى ساحة حرب مما جعلها غير صالحة للزراعة، وبات الرعاة فيها أيضاً يخشون على حياتهم ومُنعوا من استخدام المنطقة لرعي قطعانهم.

وتسبب القصف المستمر في إجلاء 5 قرى في منطقة «سيدكان»، بينما يداهم خطر الإخلاء 20 قرية أخرى بسبب مخاوف من القصف.

وقال كرمامج عزت، قائم مقام «سوران»، إن إيران مسؤولة عن تعويض أي أضرار ناتجة عن هجماتها. وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية، أمس، بأن القوات التركية كثفت قصفها المدفعي والجوي لعدة مناطق في إقليم كردستان العراق بعد ساعات من الإعلان عن مقتل الدبلوماسي التركي في أربيل.

وقالت المصادر، إن القوات التركية قصفت بعنف عدة قرى في منطقة «برادوست» الجبلية الوعرة الواقعة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وإيران، مشيرة إلى أن الطائرات التركية تواصل قصف قريتي «بردشال» و«زاركليان» في سفوح جبل قنديل وناحية «سيدكان» في قضاء «سوران» شمالي أربيل.

وقال جلال عزير، مختار قرية «خليفان» بناحية «سيدكان»، إن «المدفعية التركية قصفت صباح أمس، حدود قريتي خليفان وسيران»، لافتاً إلى أن القصف أثار هلع الأهالي واضطر بعضهم إلى مغادرة مناطقهم.

وبسبب الهجمات المماثلة التي تشنها القوات التركية ضد حزب العمال الكردستاني، تم إجلاء نحو 500 قرية على طول الحدود المشتركة نتيجة القصف المستمر.

ويحافظ الجيش التركي على وجود بري في بعض مناطق شمال العراق على عمق 30 كيلومتراً بحجة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يتخذون من مناطق الإقليم ملاذاً لهم.

وأعلنت تركيا، في 13 يوليو الحالي، عن إطلاق عملية «المخلب 2» ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية شمالي العراق، مؤكدة على استمرار عملية «المخلب 1» التي أطلقتها في 27 مارس الماضي، في استهداف مواقع وتحصينات ومخابئ وملاجئ الحزب في منطقة «هاكورك» الجبلية الوعرة شمالي العراق.