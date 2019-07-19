مصادر برلمانية لـ "الاتحاد": وفد ليبي يسلم واشنطن تقريراً عن جرائم "الإخوان" وتدخلات تركيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أعد وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي تقريراً مطولاً مدعماً بالأدلة التي تثبت التدخل التركي المباشر في الِشأن الليبي لدعم جماعة «الإخوان» والتنظيمات الإرهابية في طرابلس، وذلك تمهيداً لإطلاع الإدارة الأميركية عليه. وأكد عضو لجنتي الداخلية والدفاع والأمن القومي، النائب طارق الجروشي، لـ«الاتحاد» أن الوفد الذي سيزور واشنطن برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة سيكشف للإدارة الأميركية حقائق حول جرائم «الإخوان» بحق أبناء الشعب الليبي، وتحالفهم مع المتطرفين وخرق النظام التركي للقرارات الأممية.

وأشارت مصادر ليبية مطلعة لـ«الاتحاد» إلى أن مجلس النواب سيكون له دور بارز خلال الفترة المقبلة، موضحة أن عدداً من أعضاء البرلمان سيقومون بعدد من الجولات الخارجية لتوضيح صورة ما يجري في طرابلس. وأكدت أن التحركات التي يقوم بها أعضاء البرلمان تأتي بالتوازي مع تحركات عسكرية تقودها قوات الجيش الليبي لتحرير طرابلس من قبضة الإرهابيين والمتطرفين. وعلمت «الاتحاد» أن الوفد البرلماني قد أعد تقريراً مطولاً وأرفق به مقاطع مصورة مترجمة للإنجليزية توضح جرائم الإخوان منذ عام 2011، بالإضافة لاستعراض الشخصيات الإرهابية التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس.

وفي الجنوب الليبي، بدأت حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج باتخاذ إجراءات عقابية بحق عدد من البلديات بسبب دعمها لعملية «طوفان الكرامة» لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات الإرهابية. وقال عميد المجلس البلدي في سبها حامد رافع الخيالي، إن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق جمدت الحساب المصرفي للبلدية، في محاولة للضغط على المجلس وإجباره على اتخاذ موقف معادٍ للقوات المسلحة الليبية. وأوضح أن حكومة الوفاق تحاول «لي ذراع» المجلس مستغلة حاجته للمال من أجل تنفيذ المشاريع والاستمرار في تقديم الخدمات لليبيين. وأكد أن المجلس لن يعدل عن موقفه الداعم للقوات المسلحة التي حاربت الإرهاب وفرضت حالة من الأمن كان الجنوب محروماً منها لسنوات.

ميدانياً، تصدت قوات الجيش الليبي لمحاولة تقدم الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق في طرابلس، وذلك بدعم من سلاح الجو الذي استهدف تمركزات المسلحين في وادي الربيع وطريق المطار. وأكدت مصادر عسكرية لـ«الاتحاد» استمرار الدفع بتعزيزات إلى محاور القتال في طرابلس، مشيرة إلى أن قوات عسكرية في الزنتان ستنتقل لدعم القوات في محاور القتال بالعاصمة، بالإضافة لتحرك قوات تابعة لكتيبة عمر المختار من طبرق باتجاه طرابلس.

وأحبطت قوات الجيش محاولة جديدة للميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق خلال محاولتها التقدم بمحورين جنوب طرابلس. وقال مدير مكتب الإعلام في اللواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي المنذر الخرطوش، إن قوات الجيش الوطني أحبطت تقدم عناصر الميليشيات بمحوري كاريزما وكوبري المطار، لافتاً إلى أن القوات المسلحة كبدت الميليشيات خسائر كبيرة وأسقطت أكثر من 12 قتيلاً من عناصرها، إضافة إلى تدمير آليتين عسكريتين في محاور القتال المختلفة. وتصدى الجيش، الأسبوع الماضي، لهجوم على منطقة الأحياء البرية، جنوبي طرابلس، ما أدى إلى مقتل 20 إرهابياً وفرار آخرين.