كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: لن نعطي الحصانة لمطلقي الصواريخ في لبنان أو غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته لن تعطي الحصانة لمطلقي الصواريخ على بلاده سواء في لبنان أو غزة أو أي مكان آخر.
وأضاف وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن بلاده لن تعطي الحصانة لمن يُطلق الصواريخ أو يرسلهم، مشدداً على أنها سترد بقوة على ذلك، وتابع "لا حصانة لأي أحد يطلق الصواريخ على إسرائيل، حتى ولو كان يختبئ في مناطق مكتظة بالسكان، وسنفعل كل شيء كي لا نلحق الضرر بالأبرياء".
يذكر أن نتنياهو هدد مؤخراً في أكثر من مناسبة بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة، كما يواصل تهديده بشن عملية عسكرية ضد ميليشيا حزب الله في لبنان، ونشرت إسرائيل قبل عدة أيام نظاماً جديداً للقبة الحديدة على الحدود مع قطاع غزة، تحسباً لأي تصعيد عسكري محتمل، فيما تشهد الأوضاع هدوءاً حذراً.