جريح بإطلاق نار في اشكال فردي في التبانة في طرابلس

اصيب شخص بجروح في اشكال فردي في منطقة التبانة في طرابلس.
وفي التفاصيل ان المدعو "ف.م." تعرض لاطلاق نار من قبل ابن شقيقه ما ادى لاصابته في رجله وتم نقله الى المستشفى للعلاج.
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