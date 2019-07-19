شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله: الأصوات السياسية التركية كثر حديثها بطلب ترحيل الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، أن الأصوات التركية التى بدأت تطالب بترحيل الإخوان من مدينة إسطنبول التركية بدأت تتزايد بشكل كبير خلال الفترة الحالية. وقال الكاتب الكويتى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن الأصوات السياسية التركية كثر حديثها بطلب ترحيل المنتمين لحزب الإخوان المسلمين من تركيا. Advertisements وتابع أحمد الجار الله: أردوغان انتقاده من سياسي تركيا ازداد وبصوت عال، ومنتقدي أردوغان لمحوا لعلاقته السيئة مع مصر ومع السعودية وانتقدوا لجوء المطلوبين بجرائم إلى بلدانهم وانتقدوا تواجد هؤلاء المطلوبين في تركيا. كان زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهورى، أكدت حقيقة أن جماعة الإخوان أصبحت عبء على السياسة التركية.

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