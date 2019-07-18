بالصور.. حريق في مخزن بالكرادة

افاد مصدر امني، الخميس، بأن حريقا اندلع في مخزن تجاري بالكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في مخزن بمساحة ٤٠٠م متخذ لخزن المولدات الكهربائية بالقرب من مطعم طيبة ضمن منطقة الكرادة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماده"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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