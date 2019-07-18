"مانديلا".. أيقونة تسامح ونضال أضاءت قلب القارة السمراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل"، هكذا تحدث نيلسون مانديلا، الذي يحتفل العالم في الـ18 يوليو/تموز من كل عام بذكرى ميلاده تحت شعار "اليوم الدولي لنيلسون مانديلا" أحد أبرز رموز الكفاح ضد التمييز العنصري في أفريقيا والعالم.



وصادف أمس الخميس، الذكرى الـ101 لميلاد المناضل الجنوب أفريقي، نيلسون مانديلا، الذي ولد عام 1918 في مفيزو بجنوب أفريقيا.

بداية المشاكس

أُطلق على مانديلا عند ولادته اسم روليهلالا مانديلا، ويعني باللغه العامية في منطقته (المشاكس)، كان والده مستشارًا لزعماء القبائل في المنطقة، لذا كان من المتوقع أن يصبح زعيمًا.

ولكن خلافًا نشب بينه وبين الحاكم المحلي التابع للاستعمار أدى إلى تجريده من لقبه وثروته بالكامل.

انتقل مانديلا مع أسرته إلى قرية صغيرة تقع شمالًا بالقرب من وادٍ عشبي ضيق، حيث لا توجد أيّ طرق سوى ممرات قليلة يمكن السير عليها.

أقامت العائلة ضمن أكواخ صغيرة، واعتمدت في معيشتها على المحاصيل المحلية.

ورغم الحياة الصعبة اهتم والده بالتعليم، وأصبح مانديلا أول شخص في عائلته يذهب إلى المدرسة، وتُوفي والده عندما كان عمره 9 سنوات، ما أدى إلى حدوث تغيير كبير في حياته، فقد تولى رعايته أحد أفراد الأسرة الحاكمة لقبيلة ثيمبو، فسافر إلى مقر الحاكم وتكيف سريعًا مع البيئة الجديدة.

عكف مانديلا خلال تلك الفترة على دراسة الجغرافية واللغة الإنجليزية والتاريخ، واهتم خصوصًا بالتاريخ الأفريقي.





تلقى تعليمه الثانوي في مدرسة كلاركيبوري الداخلية، وكان متفوقا في الرياضة، وتحديدا في الجري والملاكمة.

مرت سنوات التعليم واكتساب الخبرات، حتى التحق مانديلا عام 1939 بجامعة فورت هير، التي كانت آنذاك الحرم الجامعي الوحيد للطلاب السود في جنوب أفريقيا.

تلقى مانديلا جميع المناهج المطلوبة، لكنه ركّز اهتمامه على القانون الهولندي الروماني، بهدف الحصول على وظيفة في المؤسسات العامة.

في العام التالي، انتُخب عضوًا في مجلس الطلاب، وكانت تلك بداية الدفاع عن حقوق الطلاب وبوابة النضال، حيث اعترض الطلاب في ذلك التوقيت على الطعام الذي تقدمه الجامعة، ما دفعهم إلى التهديد بمقاطعة الجامعة، فسار مانديلا على خطاهم واستقال من عضوية المجلس، ما دفع الجامعة إلى إبعاده عن الدراسة، وبالفعل خرج مانديلا من جامعة فورت هير، واستقر في مدينة جوهانسبورج، حيث كان يعمل في وظائف متنوعة، ومن ثم التحق بجامعة جوهانسبرج لدراسة القانون.

رحلة النضال

عام 1942 كان بداية انخراط مانديلا في الحركات المناهضة للفصل العنصري في البلاد، وانضم إلى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

عمل مانديلا (المشاكس) بالتعاون مع مجموعات شبابية أخرى على تحويل الحزب إلى حركة شعبية تستمد قوتها من صفوف الفلاحين والعمال.

1949 تبنى الحزب سياسة جديدة في طريق النضال تعتمد على الإضراب والعصيان المدني والمقاطعة حتى تحقيق جميع الأهداف المتمثلة في تمتع السود بالمواطنة الكاملة، وإعادة توزيع الأراضي بينهم وبين البيض، وتمتعهم بالحقوق النقابية، فضلًا عن إلزامية التعليم ومجانيته لجميع الأطفال.

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تحركات مانديلا وزملائه أدت إلى اعتقاله مع 150 شخصًا آخرين، ووجّهت لهم الحكومة تهمه الخيانة العظمى.

وفي الوقت ذاته، كان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يعاني انقسامًا داخليًا، نظرًا لأن بعض أعضائه كانوا يرون أن النشاطات السلمية لم تعد مجدية في وجه سياسات القمع والتعسف للحكومة.

عام 1961 بداية التحول الكبرى، حيث اعتنق مانديلا فكرة الكفاح المسلح لتحقيق التغيير المنشود، فشارك مع غيره في تأسيس الجناح المسلح لحزب المؤتمر الأفريقي، والمعروف باسم "أومكونتو وي سيزوي".

وقاد مانديلا إضرابا للعمال في ذلك التوقيت استمر لثلاثة أيام، فاعتقلته السلطات وحُكِم عليه بالسجن لمدة 5 أعوام، ولكن أعيدت محاكمته مرة أخرى سنة 1963، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.



سجن مانديلا في جزيرة روبن 18 عامًا أصيب خلالها بالسل، فلم يحظَ بالمعاملة الطبية المناسبة، نظرًا لأنه سجين أسود.

لم يقف السجن حائلًا أمام طموحه الجامعي، فحصل على درجة البكالوريوس في القانون عبر نظام المراسلة مع جامعة لندن.



وفي عام 1982، نُقِل مانديلا مع غيره من قادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى سجن بولسمور.

عام 1985، عرض الرئيس بيتر ويليام بوتا الإفراج عن مانديلا مقابل تخليه عن الكفاح المسلح، لكنه رفض وتوالت جلسات التفاوض بين الحكومة ومانديلا دون تحقيق أي اتفاق، حتى 11 فبراير/شباط 1991 عندما أُعلن عن إطلاق سراح مانديلا، وإلغاء أحكام الإعدام في البلاد، وإزالة جميع القيود المفروضة على الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

"المشاكس" رئيسا

أصبح مانديلا يتمتع بشعبية جارفة نتيجة نضاله، وفي أبريل/نيسان 1994 أُجريت أول انتخابات ديمقراطية في جنوب أفريقيا، ليصبح "المشاكس" أول رئيس أسود في تاريخ جنوب أفريقيا.

سعى مانديلا بعد توليه سدة الرئاسة إلى الانتقال بالبلاد من حكم الأقلية إلى حكم الأغلبية السوداء، واستغل حب الشعب وحماسه نحو الرياضة في تعزيز المصالحة بين البيض والسود، عبر دفع السود إلى تشجيع منتخب الرجبي.

عمل مانديلا على حماية الاقتصاد من الانهيار، ووضع خطة لإعادة إعمار البلاد وتنميتها، وفي عام 1996 وقّع على مرسوم تشريع دستور جديد للبلاد، وأنشأ حكومة مركزية قوية تقوم على حكم الأغلبية، مع ضمان حقوق الأقليات وحرية التعبير.





عام 1999، عندما حان موعد الانتخابات الرئاسية أعلن مانديلا عزوفه عن الترشح، ورغبته في ترك العمل السياسي، لكنه استمر في نشاطاته الرامية إلى جمع الأموال اللازمة لتشييد المدارس والمراكز الصحية في المناطق الريفية من جنوب أفريقيا.

عام 2004، أعلن مانديلا رسميا تقاعده من الحياة العامة، وعاد ليعيش في قريته كونو، وفي عام 2007 عقد اجتماعًا مع عددٍ من زعماء العالم بهدف تأسيس مجموعة عمل معنية بمعالجة جميع الأزمات والمشاكل التي تحدث في مختلف البلدان. أُطلق على هذه المجموعة اسم "مجلس الحكماء"، وقد تمثلت أهدافها في نشر السلام في العالم، وتحقيق المساواة بين الجنسين، ودعم المبادرات الرامية إلى التصدي للأزمات الإنسانية، فضلًا عن تعزيز الديمقراطية، كما اهتم مانديلا بمكافحة مرض الإيدز الذي كان متفشيًا في جنوب أفريقيا.

5 ديسمبر/كانون الأول 2013 أسدل الستار على حياة المناضل الأشهر في تاريخ أفريقيا مانديلا، حيث توفي في منزله بمدينة جوهانسبرج.