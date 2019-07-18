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الان تتابع مندوب السعودية بالأمم المتحدة: المملكة هي أكثر دولة ساهمت في مساعدة اليمن والان مع التفاصيل
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قال مندوب السعودية بالأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، إن المملكة هي أكثر دولة ساهمت في مساعدة اليمن، وقد أنفقت أكثر من 400 مليون دولار هذه السنة 2019.
وأوضح المعلّمي أن الوقت قد حان لانتهاء أزمة اليمن، وعلى الحوثيين أن يقبلوا ويسلّموا بالقرار 2216.
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