ترامب يتبرأ من مؤيديه بعد هتافهم ضد عضوة الكونجرس الصومالية إيلهان عمر

أحمد أبوعقيل
رفض الرئيس دونالد ترامب الهتافات الموجهة ضد عضوة الكونغرس الديمقراطي الصومالية الأصل، إيلهان عمر من قبل مؤيديه في تجمع انتخابي.
إيلهان عمر مواطنة أمريكية هاجرت من الصومال مع عائلتها بعد فرارها من الحرب الأهلية في البلاد.
وقد أُدينت الهتافات، التي جاءت بعد أن انتقد السيد ترامب ايلهان عمر وثلاث عضوات آخرين في الكونغرس، على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل بعض الجمهوريين.
وقال ترامب للصحفيين يوم الخميس "لقد كان هتافا كبيرا وشعرت بهتافات سيئة حول هذا الموضوع." "لم أكن سعيداً بذلك أنا لا أتفق مع ذلك.
وقد وقعت الهتافات المثيرة للجدل في تجمع حملة السيد ترامب الانتخابية في ولاية كارولينا الشمالية.
اتهم ترامب مإيلهان عمر وزملائها في الكونغرس، الإسكندرية أوكاسيو كورتيز، راشيا تلّيب، أيانا بريسلي - المعروفة باسم "الفرقة" - بكراهية أمريكا.
ويقول المنتقدون إنه ردد عبارة "حبسها" التي قالها مؤيدوه ضد هيلاري كلينتون في الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وتأتي هذه الهتافات في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين الرئيس والمرأة الأربع في الكونغرس الديمقراطي بسبب التغريدات الأخيرة، التي قال فيها السيد ترامب للسياسيين الأربعة آنذاك أن "يعودوا إلى بلدانهم".
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