ترامب: لا نبحث الآن فرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومة الصواريخ الروسية

أكد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أن "​واشنطن​ لا تبحث الآن فرض عقوبات على ​تركيا​ على خلفية شرائها ​منظومة​ ​الصواريخ​ الروسية". فيما ذكرت محطة سي.إن.إن ترك فى وقت سابق أن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر عن قلق بلاده من قرار واشنطن استبعاد تركيا من برنامج المقاتلة، مشيراً إلى أن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، العضوين في حلف شمال الأطلسي، لا يمكن أن تبقى جيدة في ظل مثل تلك القرارات الأحادية الجانب.

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