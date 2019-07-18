الحواط: ماذا ننتظر لاقفال المعابر غير الشرعية ومحاسبة المرتكبين وتكليف الجيش المهمة؟

أكد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​ أن فضيحة المعابر الشرعية التي أثارها في كلمته في جلسة مناقشة ​الموازنة​ أكدها وزير المالية الذي عنده الحقيقة كاملة: أسماء المهربين ومواقع المعابر ونوعية التهريب، وسأل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان : "ماذا ننتظر لاقفالها ومحاسبة المرتكبين والمسهلين وتكليف ​الجيش​ المهمة؟"

ولفت الى ان "طالما أن رئيس ​الحكومة​ قالها بالفم الملآن مؤيداً ما طرحناه حول خصخصة قطاعات ​الكهرباء​ و​الاتصالات​ والمرافئ،ومثله فعلت غالبيّة ​الكتل النيابية​، ما المانع أن نبدأ من الغد بوضع أسس خصخصة هذه القطاعات للخروج من النفق؟"

وأضاف الحواط، ان "التصويت على إعطاء مهلة لاقرار قطع الحساب لاحقاً ، مخالفة دستورية موصوفة تزيدنا قناعة بأنه ما هكذا نبني دولة القانون والمؤسسات".