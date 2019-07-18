دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper هولندا تحدد موعد تطبيق قرار حظر النقاب في الأماكن العامة

أوضحت وسائل إعلام هولندية، اليوم الخميس، أنه سيتم تطبيق حظر ارتداء النقاب وأغطية الوجه الأخرى، في المدارس والمستشفيات والأماكن العامة، في الأول من أغسطس المقبل، مضيفةً أن القرار يتضمن تغريم المخالفين مبلغًا قدره 150 يورو.

وطبقًا للقرار، يتعين على المسؤولين الحكوميين وعمال النقل العام، أن يطلبوا من الذين يرتدون نقابًا أو قناعًا، إزالته أو مغادرة المكان، وسيتم الاستعانة بالشرطة إذا رفضوا تنفيذ الطلبين، وفقًا لموقع «دتش نيور» الهولندي.

ويحظر القانون الجديد جميع أغطية الوجه، ومنها على سبيل المثال الخوذات المستخدمة أثناء قيادة الدراجات النارية والأقنعة.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الهولندي صوتوا في يونيو 2018م، على مقترح بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة؛ وذلك بعد 13 عامًا من مناقشة للمرة الأولى.

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وأوضح بيان مجلس الشيوخ: «يقترح مشروع القانون فرض حظر على ارتداء الملابس التي تغطي الوجه تمامًا أو تظهر العينين فقط، في المؤسسات التربوية، والنقل العام، والدوائر الرسمية، والمستشفيات».

ووافق على مشروع القانون 44 عضوًا في المجلس المكون من 75 عضوًا، فيما عارضه 31 عضوًا.

وفي وقت سابق، أوصى مجلس الدولة -وهو أعلى هيئة استشارية في الحكومة الهولندية- بعدم فرض حظر النقاب؛ لأن في القانون أحكامًا كافية تطلب من الناس إظهار وجوههم.