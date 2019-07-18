أميركا تفرض عقوبات على شبكة عالمية مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرضها عقوبات جديدة تهدف إلى تفكيك شبكة عالمية للمشتريات لصالح برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم.

ولفتت وزارة الخزانة إلى أن العقوبات تستهدف 5 أفراد و7 كيانات مقرهم إيران والصين وبلجيكا، يشاركون في شراء مواد حساسة لعناصر تخضع للعقوبات من برنامج إيران النووي.

وأكدت أن كل الكيانات والأشخاص المعنية بالعقوبات مقيمون أو مرتبطون بإيران.

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وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وأعاد فرض العقوبات التي كانت مفروضة قبل العقوبات، كما فرض عقوبات جديدة تهدف إلى تصفير صادرات إيران من النفط.

وتؤكد الإدارة الأميركية أن العقوبات والضغط على طهران، يهدفان إلى تغيير السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى منعها من امتلاك سلاح نووي، ووقف برامجها الصاروخية ودعمها وتمويلها الإرهاب.

وأكدت وكالة الطاقة الذرية المسؤولة عن مراقبة التزام إيران بالاتفاق النووي، أن طهران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5 في المئة، أي بما يفوق مستوى 3.67 في المئة الذي يسمح به الاتفاق النووي مع القوى العالمية.