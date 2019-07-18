رغم اغانيها الفاضحة.. مغنية أجنبية ترفض عرضاً سعودياً بالغناء في السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جدة

رغم ظل الانحلال القيمي والاخلاقي والديني الذي تشهده بلاد الحرمين في حكم سلمان ونجله، الا أن انجرار المجتمع السعودي نحو التفسخ الإخلاقي مازال يواجه صعوبات جما، ابرزها رفض العديد من الفنانين والمطربين إقامة اي حفلات غنائية في السعودية احتراماً وتقديراً للأماكن المقدسة.

ويتضح أن هذا الامتناع قد اتسع ليشمل فنانيين اجانب من بينهم مغنية الراب نيكي ميناج التي الغت مشاركتها في المهرجان المزمع اقامته اليوم بجدة السعودية.

ومع اقتراب موسم الحج الا أن المنظمون للمهرجان سعوا الى استقطاب ميناج، المعروفة بأغنياتها التي غالبا ما تتضمن ألفاظاً نابية وتسجيلاتها المصورة المثيرة، ومضاعفه الاجر لها ، الا إنها عدلت عن المشاركة في المهرجان بسبب “دعمها” لحقوق النساء والمثليين وحرية التعبير في المملكة.

وتحيي نجمة البوب جانيت جاكسون ومغني الراب فيفتي سنت حفلا في السعودية اليوم الخميس في إطار مهرجان فني تستضيفه مدينة جدة.