خبر انفصال أحلام عن زوجها يشعل تويتر... فما صحّته؟

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عادت شائعة انفصال المطربة الإماراتية أحلام عن زوجها، بطل سباقات الرالي القطري، مبارك الهاجري، إلى الواجهة مرة أخرى، اليوم الخميس.
تصدر هاشتاغ #انفصال_احلام_عن_زوجها إلى أعلى الترند في دول الخليج العربية.
وعلقت أحلام وقتها على هذه الشائعة بتغريدة ساخرة، قالت فيها: "يا صاحب الهشتاق على الأقل سوّ هشتاق لحفلتي في #أميركا تاريخ ٢١/ ٧ /٢٠١٨ المشكلة إنه يحبني وأنا أحبه"، في إشارة إلى زوجها، وأشارت إلى: "وحنا نحب بعض واجد واجد" وكررتها 30 مرة.
ورغم عدم نفي أحلام للشائعة هذه المرة، إلا أن مقربين منها نفوها جملة وتفصيلا، وأكدوا على حبها لزوجها، وأن الشائعة تتكرر كثيرا على عدد من الفنانين والمشاهير، وكان أخرها شائعة وفاة المطرب الإماراتي، حسين الجسمي أمس.
وتأتي أنباء انفصال أحلام عن زوجها، مبارك الهاجري، بعد إعلانها، إحياء حفل في شهر أغسطس/آب المقبل، والذي أكدت أنه "سيكون للتاريخ" وأنها "سترقص مع الجمهور".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.