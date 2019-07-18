خبر انفصال أحلام عن زوجها يشعل تويتر... فما صحّته؟

عادت شائعة انفصال المطربة الإماراتية أحلام عن زوجها، بطل سباقات الرالي القطري، مبارك الهاجري، إلى الواجهة مرة أخرى، اليوم الخميس.

تصدر هاشتاغ #انفصال_احلام_عن_زوجها إلى أعلى الترند في دول الخليج العربية.

يشار إلى أن نفس الشائعة تكررت في شهر تموز من العام الماضي، إذ انتشر هاشتاغ #طلاق_الفنانة_أحلام الذي وصل إلى الترند في موقع "تويتر"، وذلك بعد أيام من نجاح حفلها الكبير في مهرجان "موازين"، في المغرب التي لقيت أصداء واسعة. وعلقت أحلام وقتها على هذه الشائعة بتغريدة ساخرة، قالت فيها: "يا صاحب الهشتاق على الأقل سوّ هشتاق لحفلتي في ‎#أميركا تاريخ ٢١/ ٧ /٢٠١٨ المشكلة إنه يحبني وأنا أحبه"، في إشارة إلى زوجها، وأشارت إلى: "وحنا نحب بعض واجد واجد" وكررتها 30 مرة.

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ورغم عدم نفي أحلام للشائعة هذه المرة، إلا أن مقربين منها نفوها جملة وتفصيلا، وأكدوا على حبها لزوجها، وأن الشائعة تتكرر كثيرا على عدد من الفنانين والمشاهير، وكان أخرها شائعة وفاة المطرب الإماراتي، حسين الجسمي أمس.

ويشار الى ان أحلام تزوجت من مبارك الهاجري في 2003، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء، هم فاهد وفاطمة ولولوة. وتأتي أنباء انفصال أحلام عن زوجها، مبارك الهاجري، بعد إعلانها، إحياء حفل في شهر أغسطس/آب المقبل، والذي أكدت أنه "سيكون للتاريخ" وأنها "سترقص مع الجمهور".