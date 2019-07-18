شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الدولية إلى ليبيا تدعو للتحقيق في اختفاء عضو مجلس نواب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طرابلس) وأعربت البعثة في بيان عن قلقها إزاء اختفاء سرقيوة وإصابة زوجها، منوهة إلى ما ورد بشأن اقتياد سرقيوة، عنوة من منزلها في بنغازي، مساء أمس (الأربعاء).



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البعثة الدولية إلى ليبيا تدعو للتحقيق في اختفاء عضو مجلس نواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.