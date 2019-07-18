بريطانيا قلقة بشأن حماية بضائعها في مضيق هرمز

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال وزير الدفاع البريطاني توبياس إلوود، إنّ بلاده قلقة بشأن حماية بضائعنا في مضيق "هرمز"، حسب ما أفادت قناة "الحرة" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأضاف إلوود أنّ بريطانيا تحمي حرية الملاحة البحرية في الخليج وستظل تحميها، ومن المهم بعث رسالة لإيران بالتراجع وخفض التصعيد في الخليج

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أكد أنّ احتجاز ناقلة النفط "جريس-1" في جبل طارق، عملية قادتها حكومة جبل طارق تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، مشيدا بالقيادة المثيرة للإعجاب التي أبداها رئيس حكومة جبل طارق طوال هذه العملية.

وأكد وزير الخارجية البريطاني خلال اتصاله بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنّ قرار سلطات جبل طارق باحتجاز السفينة "جريس-1" له صلة بالوجهة المقصودة للسفينة وليس بمنشأها، وأنّ هذا الإجراء كان تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، وكان اتخاذ القرار بسبب الوجهة المقصودة لحمولة النفط "لسوريا الخاضعة للعقوبات"، وليس لأنّها قادمة من إيران.

Advertisements

كان المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية، أكد أنّ احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق له علاقة بالعقوبات على سوريا وليس إيران.

وتوعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بريطانيا بعواقب وخيمة، بسبب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق.

وفي وقت سابق، هدد الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة نفط بريطانية، ردا على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، ودعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني صباح اليوم، للرد بالمثل على بريطانيا وإيقاف ناقلة نفط بريطانية، وطالبت إيران بريطانيا بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة.

واعترضت سلطات جبل طارق سفينة يشتبه بأنّها تنقل نفطا إلى سوريا، وأوضحت بريطانيا أنّ احتجاز ناقلة النفط في جبل طارق رسالة واضحة بعد خرق سوريا للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.