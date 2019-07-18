الأرجنتين تعلن تجميد أصول "حزب الله" وتصنفه منظمة إرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة رويترز الخميس 2019/7/18 05:22 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2019/7/18 05:22 م بتوقيت أبوظبي الأرجنتين تصنف حزب الله منظمة إرهابية

أمرت السلطات في الأرجنتين، الخميس، بتجميد أصول جماعة "حزب الله" وصنفتها جماعة إرهابية. Advertisements جاء الإعلان في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز للجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس أدى إلى مقتل 85 شخصا.

وتلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم الإرهابي، على إيران و"حزب الله". كانت باتريشيا بولريتش وزيرة الأمن العام في الأرجنتين، قالت الأسبوع الماضي: إن رئيس البلاد ماوريسيو ماكري يعتزم إصدار مرسوم يصنف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية.

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