15 قتيلا جراء انقلاب حافلة مهاجرين شرقي تركيا

أعلن مسؤول تركي محلي أن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 20 آخرين جراء انقلاب حافلة مهاجرين في ولاية وان شرقي تركيا.
وقال محمد أمين بلمز حاكم الولاية، في تصريحات متلفزة اليوم الخميس، إن حافلة صغيرة سقطت من فوق تلة واستقر بها الحال في قاع نهر قرب منطقة "غبك يولو" على مسافة 60 كيلومترا من الحدود مع إيران.
وأضاف بلمز أن فرق الإنقاذ والإسعاف تواصل عملها في الموقع، مشيرا إلى أن جنسيات الركاب لم تتحدد بعد.
وأشار إلى أن بعض المصابين في حالة حرجة.
تجدر الإشارة إلى أن "وان" تقع على طريق يحاول المهاجرون من دول مثل أفغانستان وباكستان وبنجلاديش سلوكه من أجل السفر إلى أوروبا.
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