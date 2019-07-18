قرار امريكي يدين التصريحات العنصرية لترمب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن

صادق مجلس النواب الأميركي امس الأربعاء، على قرار يدين التصريحات العنصرية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي وجهها أخيرا إلى عدد من النائبات الديمقراطيات من أصول أجنبية.

وصوت النواب بأغلبية 240 صوتا مقابل 187 لصالح قرار يدين تصريحات ترمب ضد 4 من نواب المجلس .

وصرح المجلس في قرار بثته القناة التلفزيونية “سي بي إس إن” الأميركية: إن “مجلس النواب يدين بشدة التصريحات العنصرية للرئيس دونالد ترمب الذي شرع وعزز الخوف والكراهية تجاه الأميركيين الجدد والأشخاص ذوي البشرة الملونة”.

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وعقدت أربع نائبات ديمقراطيات بالكونغرس الأميركي الليله الماضيه مؤتمرا صحفيا ردا على ما وصفنه بإساءة الرئيس دونالد ترمب لهن بعد دعوته إياهن للعودة إلى بلدانهن الأصلية في سلسلة تغريدات على تويتر، ورغم الانتقادات عبر ترمب في تصريحات صحفية عن تشبثه بما قاله.

وقالت النائبة إلهان عمر في المؤتمر الصحفي الذي عقد داخل مقر الكونغرس- إن هجوم ترمب عليها وعلى ثلاث نائبات أخريات “عنصري تجاه مشرعات ملونات، وهو يمثل أجندة القوميين البيض” ودعت وزميلتها الديمقراطية رشيدة طليب إلى بدء محاكمة برلمانية للرئيس بهدف عزله.

وصرحت النائبة الديمقراطية أيانا بريسلي بأن تغريدات الرئيس تحض على كراهية الأجانب، قائلة إن ذلك لن يجعلها تصمت، فيما عبرت النائبة الديمقراطية ألكسندرا أوكاسيو كورتيس عن أسفها للطريقة التي يشعر بها ترمب تجاه الأشخاص الملونين والمهاجرين المتجنسين بالولايات المتحدة، ودعت إلى تجاوز مفاهيم ترمب عن أميركا.