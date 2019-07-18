شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حجاج بيت الله فى الصالة الموسمية بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد، منذ قليل، حجاج بيت الله الحرام على الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، استعدادا للسفر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج،وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي على توفير فريق من العلاقات العامة، لإستقبال الحجاج وانهاء إجراءات سفرهم، وخاصة كبار السن.

ويودع ثلاثة وزراء اليوم، أول فوج من الحجاج المغادرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وذلك داخل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى.

وأعدت سلطات المطار احتفالا داخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، يقوم خلاله الوزراء ومسئولو الجهات المشاركة في موسم الحج بتوديع أول أفواج حجاج القرعة فى إطار استعدادات الدولة بتوفير كل التيسير على الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم منذ مغادرتهم حتى عودتهم إلى وطنهم سالمين بعد أداء المناسك.

ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الخميس، جسرها الجوي لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة، حيث تسير 7 رحلات جوية إلى السعودية، من مبني الرحلات الموسمية.=

وكانت أولي بشائر حجاج قرعة وزارة الداخلية، غادروا فجر اليوم الخميس، على متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى جدة لأداء مناسك الحج.=

وتم تجهيز مخيمات بجانب مباني الركاب تتسع لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ومودعيهم ومجهزة بكافة الخدمات من مقاعد وإضاءة وتهوية وكافيتريا وإسعاف وخدمات طبية وأماكن للصلاة إذاعة داخلية للتوعية ومكتب استعلامات ووسائل إطفاء، وانتهت شركة الميناء من عمل لوحات إرشادية داخل صالات السفر وخارجها وعلى الطرق المؤدية للمطار وتجهيز الإذاعة الداخلية وتخصيص كاونترات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتشكيل مجموعات عمل من موظفى العلاقات العامة لمساعدتهم على إنهاء إجراءات سفرهم.



دموع وأحضان وسيلفي للحجاج (1)

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دموع وأحضان وسيلفي للحجاج (2)



دموع وأحضان وسيلفي للحجاج (3)



دموع وأحضان وسيلفي للحجاج (4)



دموع وأحضان وسيلفي للحجاج (5)



دموع وأحضان وسيلفي للحجاج (6)



دموع وأحضان وسيلفي للحجاج (7)