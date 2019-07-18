موسكو تنفي مزاعم المعارضة السورية بنشر قوات برية في إدلب

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن موسكو نفت، اليوم الخميس، مزاعم لمقاتلي المعارضة السورية عن أن قوات روسية خاصة أو برية تقاتل في الحملة التي تستهدف منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وكان قادة كبار في المعارضة السورية أكدوا أمس الأربعاء أن روسيا أرسلت قوات خاصة خلال الأيام الماضية للقتال إلى جانب قوات الجيش السوري التي تسعى جاهدة لتحقيق مكاسب في هجوم مستمر منذ أكثر من شهرين بشمال غرب البلاد للسيطرة على آخر معقل للمعارضة.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الروسية قولها "لم تكن لروسيا وليس لديها حالياً قوات برية في سوريا".

وأضاف مسؤولو المعارضة أنه رغم تمركز ضباط وجنود روس خلف خطوط المواجهة حيث يديرون العمليات ويستعينون بقناصة ويطلقون صواريخ مضادة للدبابات، فإن هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها موسكو قوات برية إلى ساحة المعركة في الهجوم الذي بدأ في نهاية أبريل الماضي.

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وقال النقيب ناجي مصطفى المتحدث باسم ما يسمى "تحالف الجبهة الوطنية للتحرير" المدعوم من تركيا "هذه القوات الخاصة الروسية الآن متواجدة في الميدان".

وأكد أن القوات البرية الروسية تشارك في المعركة مع القوات الحكومية للسيطرة على منطقة "الحميمات" الاستراتيجية بشمال حماة والتي سقطت في أيدي مقاتلي المعارضة الأسبوع الماضي.

وقال مصطفى "عندما تفشل قوات الأسد، تقوم روسيا بالتدخل بشكل مباشر. الآن، تدخلوا بشكل مباشر بعد فشل قوات النظام فقامت روسيا بقصف المنطقة بأكثر من 200 طلعة".