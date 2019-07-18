ارتفاع حصيلة هجوم مسلح على أتراك في أربيل إلى 3 قتلى

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم المسلح، الذي أودى بنائب القنصل التركي في أربيل، كبرى مدن كردستان العراق، إلى ثلاثة بعدما فارق شخص الحياة متأثراً بجروحه، اليوم الخميس.

وقتل نائب القنصل التركي ومرافقه الأربعاء في هجوم مسلح استهدف القنصل وموظفي القنصلية، أثناء وجودهم في أحد مطاعم أربيل، وفق مصدر في الشرطة.

وأصدرت قوات الأسايش (قوات الأمن الداخلي الكردية) بياناً أكدت فيه سقوط قتيلين وإصابة شخص ثالث بجروح.

وأكد ابن عم الجريح مقتل بشدار رمضان (26 عاماً) ليل الأربعاء الخميس، متأثراً بالجروح التي أصيب فيها.

وأشارت مصادر في شرطة أربيل إلى أن المهاجم لاذ بالفرار، ولا تزال عمليات البحث عنه متواصلة.

وأكدت وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية التركية، نقلاً عن صاحب المطعم حيث وقع الحادث، أن المهاجم كان وحيداً، وبلباس مدني، يحمل مسدسين، وأطلق النار مباشرة على موظفي القنصلية التركية.

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وسارعت حكومة إقليم كردستان إلى إدانة هذا "العمل الإجرامي"، مؤكدة أنّها "تجري التحقيقات والمتابعات الجدية من أجل القبض على المنفّذين وإنزال العقوبات القانونية بحقهم".

وتوعدت تركيا، التي تمتلك قواعد عسكرية في شمال العراق، ب"الردّ المناسب" على هذا الاعتداء.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، الذي وقع في شمال العراق، حيث يوجد متمردون أكراد إيرانيون وأتراك.

لكن المتحدث باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ديار دنير نفى أن يكون للحزب علاقة بالهجوم.

وفي نهاية مايو الماضي، شنت تركيا المجاورة للعراق، هجوماً جوياً وبرياً على المناطق الجبلية في شمال العراق، مستهدفة ما تقول إنها مخابئ حزب العمال الكردستاني. وبدأت المرحلة الثانية من هذه العملية يوم الجمعة الماضي.