أنباء عن 12 قتيلاً بحريق داخل استوديو تلفزيوني في اليابان

أعربت مصادر يابانية عن خشيتها أن ما لا يقل عن 12 شخصاً لقوا حتفهم في حريق يشتبه أنه متعمد باستوديو للرسوم المتحركة في اليابان، بحسب ما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الخميس.
وقالت الشرطة، في وقت سابق اليوم، إن الحريق شب في استوديو لأفلام الرسوم المتحركة في مدينة كيودو. وكانت تحقق إن كان الحريق نجم عن هجوم متعمد.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أكدت أن الشرطة لم تصرح بعدد القتلى.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الشرطة اعتقلت شخصاً عمره 41 عاماً سكب سائلاً يبدو أنه بنزين حول الاستوديو.
وقالت إن الرجل أصيب ويتلقى العلاج في مستشفى مما منع الشرطة من استجوابه على نحو مناسب حتى الآن. وأضافت أنه كان يقول "موتوا" عندما أشعل النار.
وينتج الاستوديو مسلسل "صوت! يوفونيوم" (ساوند! يوفونيوم) ومن المقرر أن يصدر فيلم من إنتاجه بعنوان "حر! طريق إلى العالم- الحلم" (فري! رود تو ذا وورلد- ذا دريم) هذا الشهر.
كانت الهيئة قد ذكرت، في وقت سابق، أن حريقاً نشب في ستوديو كيوتو للرسوم المتحركة حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي وتسبب في إصابة أكثر من 30 شخصاً منهم عشرة فقدوا الوعي.
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