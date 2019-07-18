مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 8 مقدسيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي واصلت التضييق على الفلسطينيين وقامت باعتقال 8 شبان من مناطق مختلفة من القدس المحتلة.

وشهد المسجد الأقصى اقتحامات استفزازية للمستوطنين بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة التي اقتحمت ساحات الحرم من جهة باب المغاربة وانتشرت بالساحات وقامت بإبعاد الفلسطينيين لتأمين الاقتحامات للمستوطنين.

وتولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال حراسة وحماية المستوطنين من لحظة اقتحام المسجد من جهة باب المغاربة وتجوالهم في المسجد، وحتى الخروج منه من جهة باب السلسلة.

ووفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية، فإن عددا من المستوطنين أدوا صلوات وشعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة وفي منطقة باب الرحمة.

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين وملاحقتهم، اعتقلت شرطة الاحتلال، ثمانية مواطنين من أنحاء متفرقة في القدس.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات اقتحمت، عدة أحياء في بلدة سلوان، وانتشرت في شوارعها الرئيسية والفرعية، ولاحقت الشبان المحتفلين بالنجاح في الثانوية العامة واعتقلت ثمانية منهم.

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وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، الإفراج عن طفل مقدسي بشرط الحبس المنزلي، فيما مددت اعتقال ستة آخرين.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الطفل نور خميس بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، علما أنه اُعتقل وتم التحقيق معه قبل أيام، بحسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة.

ومددت سلطات الاحتلال اعتقال الفتى همام الحسيني حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بعد توجيه لائحة اتهام بحقه خلال جلسة المحكمة يوم أمس.

وتعرض الحسيني لتحقيقات قاسية في زنازين الاحتلال منذ اعتقاله من منزله في حي الشيخ جراح، واعتقال والده المسن المريض، واستدعاء شقيقته للتحقيق

كما أجلت محكمة الاحتلال محاكمة كلا من محمد فروخ، أمير فروخ، أحمد أبو خلف، محمد منصور العباسي، ومحمد أبو تاية حتى 31 من تشرين الأول /أكتوبر المقبل.