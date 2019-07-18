أبو سليمان: أعطيت تعليمات لتسريع إعطاء إجازات العمل للفلسطينيين

شدد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ على أنه "حصل لغط فيما يتعلق بالاخوان الفلسطينيين، ولا قرار يستهدفهم أو يصيبهم بل تطبيق لخطة عمل"، مبينا أن "هذه الخطة تطلب من ​العمال​ غير اللبنانيين الحصول على إجازة عمل وهذا تطبيق للقانون".

ولفت أبو سليمان في مؤتمر صحافي من ​مجلس النواب​ الى أن "الأخوة الفلسطينيين لديهم معاناة ونحن نريد مساعدتهم وليس زيادة مشاكلهم، ونقدم لهم تسهيلات ومنها عدم دفع رسوم للحصول على إجازات العمل، كما طلبت تسهيل وتسريع لعملية إعطاء الإجازات"، موضحا أنه "بالنسبة للخطة، عمليات التفتيش أفضت الى كشف 600 مخالفة، 2 منها تتعلق بالفلسطينيين".

وأكد "اننا نريد معاملة الفلسطيني كما اللبناني وأن يطبق القانون عليهم"، جازما "أننا في حوار دائم مع السفير الفسلطيين والهيئات الفلسطينية"، كاشفا أن "لجنة ​الحوار اللبناني الفلسطيني​ هي التي طلبت في العام 2017 بإعطاء إجازات عمل، ونحن نطبق القانون وهذا طلب اللجنة التي تضم كل الأحزاب".

وأضاف: "هذا الموضوع أصبح وراءنا ويجب وقف الشغب الذي يحصل على الطرقات لأن لا معنى له خصوصا أن هذه الإجراءات تساعد العمال. فعندما يتم تسجيلهم ​قانون العمل​ يقدم لهم الضمانات ضد الصرف التعسفي ويأخذون الحد الأدنى للأجور وليس أقل"، مشددا على أن "لا إجراءات ضدهم ومستمرون بالخطة".