محمد بن زايد‬⁩ يبدأ الأسبوع المقبل زيارة دولة إلى ⁧‫الصين

يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، زيارة إلى الصين الأسبوع المقبل.

وذكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنه سيبدأ الأسبوع المقبل زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية".





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وتأتي هذه الزيارة بعد عام من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات، والإعلان من قبل القيادتين في دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية عن تأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيبحث خلال الزيارة مع الرئيس الصيني وكبار القادة والمسؤولين الصينيين تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الوكالة إلى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيرافقه خلال الزيارة وفد رفيع يضم عددا من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات.

يذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت نقلة نوعية كبيرة بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بكين في ديسمبر/كانون الأول 2015 التي ساهمت في توطيد وتعزيز التعاون من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.