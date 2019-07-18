الدولار يهبط عالميا بفعل تراجع عوائد السندات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

تراجع سعر صرف الدولار عالميا بصفة عامة، اليوم الخميس، بعد انخفاض عوائد السندات الأمريكية في أعقاب بيانات ضعيفة لسوق الإسكان قوضت الطلب، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون انتباههم على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع القادم، بحسب وكالة رويترز.

وفي حين تأخذ أسواق النقد في الحسبان توقعات لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، فإن بعض المستثمرين يراهنون على خفض بمقدار 50 نقطة أساس، ومن المتوقع أن يخفض المركزي الأمريكي إجمالا أسعار الفائدة 75 نقطة أساس بنهاية العام.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.1% إلى 97.09، بحسب الوكالة.

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ودفع ضعف الدولار عملات أخرى للارتفاع، وقاد الدولار الأسترالي المكاسب بفضل تقرير قوي للوظائف، وفقا للوكالة.

وصعد الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7031 دولار أمريكي.

وعزز اليورو مكاسب متواضعة حققها أثناء الليل، وارتفع 0.1% إلى 1.1238 دولار، وحد من مكاسب العملة الموحدة توقعات أن يعمد البنك المركزي الأوروبي إلى تيسير السياسة النقدية الأسبوع القادم.