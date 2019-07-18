توقيف قاصر يبتز شبان ويهددهم بنشر صور وتسجيلات فاضحة لهم

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه بتاريخ 7/2/2019، ورد الى ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، شكوى مقدمة من أحد المواطنين إلى ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​بيروت​ ضد مجهول بجرم تهديد وابتزاز.

وقد تبيّن انه قد أوقف -قبل فترة وجيزة-من قبل ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ بالجرم ذاته، بعد توافر معلومات عنه لهذه الشعبة، وهو (مواليد عام 2002، لبناني).

بالتحقيق معه من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، بحضور مندوبة الأحداث، اعترف بأنه منذ حوالي /8/ أشهر كان يتواصل مع العديد من الشبان، عبر صفحات وهمية على ​الفايسبوك​ بالاسماء التالية: "elias" "queen of april" "Maya Khoury" "Tatiana".

وبعد التعرف عليهم، كان يقوم بالتقاط صور وتسجيلات فاضحة لهم بهدف ابتزازهم، ثم يتواصل معهم من خلال "الواتس اب" طالباً تحويل "دولارات" من هاتفهم الخلوي الى ارقام يستخدمها حيث يقوم ببيعها لاحقاً، مهدداً إياهم بنشر الصور والتسجيلات. أودع الموقوف ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته.

وطلبت قوى الامن من المواطنين عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، لأن عدم الإبلاغ يؤدّي إلى تمادي المبتزين في جرائمهم وتكرارها.