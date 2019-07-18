كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تدعو الولايات المتحدة إلى إلغاء القرار بشأن استبعاد إف 35 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت تركيا ان قرار واشنطن باستبعاد أنقرة من برنامج طائرة مقاتلة تقوده الولايات المتحدة يتعارض مع "روح التحالف" وتدعو إلى التراجع عن القرار.

وقد اوضحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء انه تم استبعاد تركيا من برنامج F-35 لأنها تشتري نظام الدفاع الجوي الروسي S-400. وتقول الولايات المتحدة ان طائرة S-400 ستهدد برنامج F-35 وتساعد الاستخبارات الروسية.

رفضت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس هذا التأكيد وقالت إن القرار يفتقر إلى "مبرر مشروع".

بدأت تركيا تسليم طائرة S-400 الأسبوع الماضي. واوضحت الوزارة "ندعو الولايات المتحدة إلى التراجع عن هذا الخطأ الذي سيتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها لعلاقاتنا الإستراتيجية".

