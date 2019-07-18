إعادة 35 طيار مقاتل لأنقرة .. وقف صفقة مقاتلات «F35» الأمريكية .. أول رد رسمي لترامب على صفقة الصواريخ الروسية لأردوغان

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

في أول رد رسمي على وصول شحنة الصواريخ الروسية اس 400 لأنقرة ، والتي رفضتها مرارا السلطات الأمريكية ، أعلنت الولايات المتحدة بدء تعليق مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات "F-35" بسبب شراء البلاد منظومات الصواريخ "إس-400" الروسية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستضر التعاون بين أنقرة وواشنطن.

وقال البيت الأبيض، في بيان أصدره مساء أمس الأربعاء: "للأسف، قرار تركيا شراء منظومات الدفاع الجوي إس-400 يجعل استمرار مشاركتها في برنامج F-35 أمرا مستحيلا".

وأضاف البيان: "لا يمكن أن تتعايش F-35 مع المنصة الروسية لجمع المعلومات الاستطلاعية، والتي سيتم استخدامها لدراسة القدرات المتطورة لهذه الطائرات".

وتابع البيان أن "الولايات المتحدة تتعاون بصورة نشطة مع تركيا بشأن توفير حلول في الدفاع الجوي من أجل تلبية احتياجاتها المشروعة في هذا المجال، وهذه الإدارة تقدم مقترحات عدة خاصة بنقل تركيا إلى الجبهة الأمامية لكي تحصل على منظومات باتريوت للدفاع الجوي".

وأكدت الولايات المتحدة عبر هذا البيان أن "تركيا تمثل شريكا قديما وموثوقا به وحليفا في إطار الناتو منذ أكثر من 65 عاما، لكن استلامها إس-400 يقوض الالتزامات التي تحملها كل الحلفاء في الناتو أمام بعضهم بعضا بشأن التخلي عن اقتناء المنظومات الروسية. وهذا الأمر سيؤدي إلى تبعات مضرة بالنسبة إلى التعاون العملياتي بين تركيا والحلف".

وأردف البيت الأبيض مشددا: "لا تزال الولايات المتحدة تشيد بعلاقاتنا الاستراتيجية مع تركيا، والتي تحمل، باعتبارنا حلفاء في الناتو، طابعا متعدد الجوانب، ولا تركز فقط على F-35. إن علاقاتنا العسكرية قوية وسنواصل التعاون مع تركيا على نطاق واسع، لكن أخذت بعين الاعتبار القيود الناجمة عن وجود منظومات إس-400 في تركيا".

وفي غضون ذلك، أكدت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الاقتناء والدعم الذاتي، إيلين لورد، أن الولايات المتحدة اتفقت مع باقي الدول المشاركة في برنامج تطوير "F-35" على استبعاد تركيا من هذا المشروع.

Advertisements

وقالت لورد، في مؤتمر صحفي خاص عقده البنتاغون حول هذا الأمر: "أولا، لدى الولايات المتحدة ثقة تامة ببرنامج F-35 وسلسلة الصادرات. ثانيا، الولايات المتحدة وباقي الأطراف الشركاء في برنامج F-35 موحدة في قرارها تعليق مشاركة تركيا فيه، وإطلاق العملية الرسمية لإبعادها من المشروع".

وأوضحت لورد أن عملية إنهاء مشاركة تركيا في برنامج إنتاج "F-35" ستكتمل حتى مارس 2020، مبينة أن الولايات المتحدة استقبلت 35 طيارا تركيا لتدريبهم على استخدام هذه المقاتلات، وتم إبلاغهم بهذا القرار وستجري إعادتهم إلى بلادهم قريباوفقاً لما نشرته روسيا اليوم.

وإستلمت تركيا بعد صراع مرير، أحدث صواريخ الدفاع الجوي الروسي "إس 400"

وأصرت تركيا على شراء منظومة الصواريخ الروسية "إس 400" رغم أنها عضو في حلف "الناتو"، وقدرتها على استخدام الصواريخ المنافسة لها "باتريوت" الأمريكية بحسب سبوتنيك الروسية.

التي كشفت أسباب تمسك أنقرة بشراء "إس 400"، أن نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" لا يستطيع أن يجاري نظام صواريخ "إس-400" الروسية.

وأضافت الصحيفة الروسية أن تركيا لجأت لصواريخ "إس - 400" لتأمين الحماية لحدودها الجوية وهو ما أثار حفيظة الأمريكيين، الذين حاولوا فرض نظامهم "باتريوت" على تركيا، لأن الصواريخ الأمريكية لا تملك الكثير مما يتمتع به النظام الصاروخي الروسي.

جدير بالذكر أن منظومة "باتريوت" فشلت في اعتراض عدة صواريخ دخلت إلى الأراضي السعودية من اليمن، وتاريخ استخدامها خلال حرب الخليج.