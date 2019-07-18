شكرا لقرائتكم خبر عن حتى «القاعدة» كذّبت مزاعم الجزيرة بشأن استعانة البحرين بالتنظيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن) عبر بيان على تطبيق التراسل «تيليغرام»؛ كذَّب تنظيم «القاعدة» مزاعم قناة الجزيرة القطرية، في برنامج وثائقي، حول وجود علاقة بين «القاعدة» والسلطات البحرينية. وذكر البيان أن الجزيرة كَذَبت أيضاً بادعائها وجود علاقة بين «القاعدة» والسعودية، من جهة، وبين «القاعدة» والإمارات من الجهة الأخرى. وكانت الجزيرة المملوكة لنظام الحمدين زعمت أن

عبر بيان على تطبيق التراسل «تيليغرام»؛ كذَّب تنظيم «القاعدة» مزاعم قناة الجزيرة القطرية، في برنامج وثائقي، حول وجود علاقة بين «القاعدة» والسلطات البحرينية. وذكر البيان أن الجزيرة كَذَبت أيضاً بادعائها وجود علاقة بين «القاعدة» والسعودية، من جهة، وبين «القاعدة» والإمارات من الجهة الأخرى. وكانت الجزيرة المملوكة لنظام الحمدين زعمت أن السعودية ، والإمارات، والبحرين تعمل ضد قطر، وتتعاون مع منظمات إرهابية. وطبعاً لم تشر مطلقاً لعلاقات قطر الموثقة بشبكات الإرهاب، وعناصرها الذين يستضيفهم نظام الحمدين في الدوحة. وخسرت الجزيرة الجزء الأكبر من قاعدة مشاهديها بعدما أدت مقاطعة الدول الأربع لقطر إلى افتضاح سياساتها الخبيثة، ودعمها للإرهاب وتمويله.

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