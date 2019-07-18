مجلس النواب الأمريكي يرفض اقتراحا بـ"عزل ترامب"

رفض مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، اقتراحا لإطلاق إجراءات لمساءلة الرئيس دونالد ترامب من شأنها أن تؤدي إلى عزله، ليتم تأجيله إلى موعد غير محدد.

والتصويت أحبط الإجراء فعليا في الوقت الحالي، لكن لم ينه قضية مساءلة ترامب بغرض عزله التي قسمت الديمقراطيين.

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وصوت 332 نائبا ضد الاقتراح الذي قدمه النائب الديمقراطي آل جرين حول ما إذا كان يقتضي إطلاق إجراءات عزل ترامب، في حين أيده 95 عضوا.

وانضم النواب الديمقراطيون البالغ عددهم 235 نائبا والذين يشكلون الغالبية إلى زملائهم الجمهوريين لإرجاء اقتراح العزل إلى أجل غير مسمى، على الرغم من إبداء عدد كبير من الديمقراطيين رغبة في إطلاق إجراءات العزل.

يشار إلى أن آل جرين قد فشل مرتين في السابق في تمرير قرار بالمساءلة، لكن إجراء اليوم كان المرة الأولى التي يتناول فيها المجلس بكامل أعضائه المسألة منذ أن انتزع الديمقراطيون الأغلبية خلال العام الجاري.