الان تتابع تحذير جديد من السفارة السعودية في تركيا للمواطنين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
حذرت السفارة السعودية في تركيا، الأربعاء، المواطنين السعوديين من عمليات استغلال من قبل بعذ الشركات المحلية لتأجير السيارات بمطار طرابزون ومركز المدينة، وسحب مبالغ مالية من البطاقات الائتمانية لإصلاح السيارات عند ترعضها لحوادث أو أعطال بسيطة وحاولة إجبارهم على دفع مبالغ إضافية.
ونصحت السفارة المواطنين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالحرص على التعامل مع شركات تأجير السيارات العالمية المعروفة، وتجنب استئجار سيارات من أشخاص أو مكاتب غير معتمدة، وضرورة الحصول على نسخة من عقد التأجير، وأن يكون مكتمل البيانات ذات العلاقة ومبلغ التأجير.
وخاطبت السفارة مواطنيها في تركيا بالحرص على أن يكون عقد استئجار السيارة متضمنا مبلغ التأمين الشامل “ما يسمى تأمين صفر” عند الاتفاق على ذلك، وعند التعرض لحادث سير ضرورة عدم مغادرة موقع الحادث قبل وصول الجهات الأمنية المختصة والحصول على تقرير بالحادث.
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