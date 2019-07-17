الناتو يختار وزيراً رومانياً لشغل منصب نائب الأمين العام

اختار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء، وزيرا رومانيا سابقا لشغل منصب نائب أمين عام الحلف، ليكون أول مسؤول من أوروبا الشرقية يتولى مثل هذا المنصب.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، سيتولى ميرتشا جوانا منصب نائب الأمين العام للحلف؛ ليكون الرجل الثاني بعد ينس ستولتنبرغ، في أكتوبر/تشرين الأول، ويخلف الأمريكية روز غوتيمويلر.

ويمثل تعيين جوانا حدثا تاريخيا لأنه أول مسؤول يتم ترشيحه لهذا المنصب من بلد كان عدوا للحلف.

وقال ستولتنبرغ "يسرني أن أعلن تعيين ميرتشا جوانا نائبا للأمين العام.. وهو مناصر قوي للعلاقات بين ضفتي الأطلسي وسيستفيد من خبرته الطويلة في العمل السياسي والدبلوماسي في منصبه الجديد".

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ورومانيا إحدى سبع دول من أوروبا الشرقية انضمت جميعها إلى الحلف عام 2004 مع توسعه ليشمل مناطق كانت في السابق تابعة للاتحاد السوفيتي عقب انهيار الشيوعية.

وشغل جوانا منصب وزير خارجية رومانيا وخسر انتخابات الرئاسة في 2009 بهامش ضئيل.

وكتب على تويتر أنه يشعر بـ"الفخر الشديد ليكون أول روماني يعين في هذا المنصب المهم".

وتسبب توسيع الحلف شرقا بتوتر مع روسيا التي تعارض ترسيخ وجوده في دول تعدها مناطق نفوذها.