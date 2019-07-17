درغام: يجب الذهاب الى الخيارات التقنية لاختيار مواقع مطامر النفايات

أعلن رئيس ​اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية​ ​محمد درغام​ أنه "يمكن ان نصل للطمر الصحي بنسبة 20 بالمئة بالحد ​الاقصى​"، مشيراً الى أنه "حتى اليوم الفرز من المصدر حتى في الدول الأوروبية المتقدمة ليس متقدما مئة بالمئة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح درغام انه "حتى لا نعيش الوهم ان الفرز من المصدر سيعطينا الفرز النظيف، فالناس عاشت بفوبيا ​المطامر​ والمفارز الصحية تحترق وهذه فوبيا للناس أيضا"، لافتاً الى أننا "أعيطنا للمواطنين كافة الأفكار السيئة حول التعامل مع حلول ​أزمة النفايات​".

وشدد على أنه "يجب إقناع الناس بفرز من المصدر، واليوم يجب الذهاب الى الخيارات التقنية لاختيار مواقع المطامر".

وأشار درغام الى ان "المواقع متوفرة لكن بال​سياسة​ لم تركب ونعود الى نفس الآلية المطمر عند من"، معتبراً انه "مسؤولية ​الدولة​ ان تتخذ القرار بخصوص المطامر".