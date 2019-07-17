البعريني ناشد الجيش لارسال طوافات لاطفاء النيران باحراج بلدة بزال

أجرى عضو كتلة المستقبل النائب ​وليد البعريني​ سلسلة اتصالات مع المعنيين لمواكبة المساعي لاخماد الحريق الذي اندلع في خراج بلدة بزال العكارية. وأسف البعريني كون هذه الأحراج تحوي ثروة من أشجار السنديان والصنوبر المعمّرة، مناشدا "​الجيش اللبناني​ التدخل وارسال طوافات للمساعدة على اخماد الحريق لان سرعة الرياح تساعد على امتداد النيران".

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