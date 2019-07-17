بني بوعياش..سقوط عصابة لصوص تبيع رؤوس خرفان وأغنام مسروقة في سوق أسبوعي

تمكن مواطنون، أول أمس الاثنين، في بني بوعياش، من إلقاء القبض على أفراد “عصابة” متخصصة في سرقة المواشي، كانت بصدد بيع رؤوس خرفان، وأغنام، في السوق الأسبوعي للمدينة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن العصابة تتكون من 3 أفراد، كانوا يقتحمون الحقول الفلاحية الموجودة في ضواحي المدينة، في أوقات متأخرة من الليل، لسرقة المواشي، قبل أن يُفتضح أمرهم، بعد أن حاولوا بيع مسروقاتهم في سوق أسبوعي، وهو ما أثار شكوك أحد الفلاحين، الذي تَعرًّفَ على أغنامه المسروقة.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن المواطنين حاصروا المشتبه فيهم، واتصلوا بمصالح الأمن، التي حضرت وألقت القبض عليهم، وباشرت تحقيقها في الموضوع لمعرفة ملابسات السرقة.
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