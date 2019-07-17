السهلاني: الدولية رفضت مسودة قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية

وذكر السهلاني في بيان للجنة الاولمبية، ان "المسودة واجهت جملة من الاعتراضات والرفض لغالبية بنوده من قبل الدائرة القانونية للجنة الاولمبية الدولية برسالة تلقتها لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية".وأشار الى ان "هناك اطراف رسمية تحاول عرقلة تشريع قانون خاص بالرياضة العراقية عن قصد ولمصالح ضيقة ، وأضاف بأن المرحلة الحالية هي الأعقد في تاريخ الحركة الأولمبية بعد جملة الاجراءات غير المدروسة والانفرادية ومن ضمنها مسودة القانون المعترض عليها دولياً".

واوضح ان "اللجنة الأولمبية عازمة هذه المرحلة على نقل الملف بالكامل وبجميع إجراءاته على طاولة السادة هيئة الرئاسة واعضاء مجلس النواب لإيجاد حل يخرج الحركة الاولمبية من اجتهادات البعض"، مشيراً إلى أنه "آن الأوان للاستماع الى اهل الشأن والمتخصصين بالعمل الاولمبي ، لابعاد الحركة الاولمبية من شبح العقوبات".

