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السهلاني: الدولية رفضت مسودة قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية

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2019-07-17 | 19:21

السهلاني: الدولية رفضت مسودة قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية

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اكد المدير التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، جزائر السهلاني، بانه حذر في وقت سابق وبأكثر من مناسبة من مغبة الاستمرار بقراءة مسودة القانون الحالي التي قرأت كقراءة أولى في مجلس النواب لانها ستعرض العراقية الى العقوبات لا محال.
وذكر السهلاني في بيان للجنة الاولمبية، ان "المسودة واجهت جملة من الاعتراضات والرفض لغالبية بنوده من قبل الدائرة القانونية للجنة الاولمبية الدولية برسالة تلقتها لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية".

وأشار الى ان "هناك اطراف رسمية تحاول عرقلة تشريع قانون خاص بالرياضة العراقية عن قصد ولمصالح ضيقة ، وأضاف بأن المرحلة الحالية هي الأعقد في تاريخ الحركة الأولمبية بعد جملة الاجراءات غير المدروسة والانفرادية ومن ضمنها مسودة القانون المعترض عليها دولياً".

واوضح ان "اللجنة الأولمبية عازمة هذه المرحلة على نقل الملف بالكامل وبجميع إجراءاته على طاولة السادة هيئة الرئاسة واعضاء مجلس النواب لإيجاد حل يخرج الحركة الاولمبية من اجتهادات البعض"، مشيراً إلى أنه "آن الأوان للاستماع الى اهل الشأن والمتخصصين بالعمل الاولمبي ، لابعاد الحركة الاولمبية من شبح العقوبات".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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