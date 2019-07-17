السهلاني: الدولية رفضت مسودة قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية

2019-07-17 | 19:21
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اكد المدير التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، جزائر السهلاني، بانه حذر في وقت سابق وبأكثر من مناسبة من مغبة الاستمرار بقراءة مسودة القانون الحالي التي قرأت كقراءة أولى في مجلس النواب لانها ستعرض الرياضة العراقية الى العقوبات لا محال.
وأشار الى ان "هناك اطراف رسمية تحاول عرقلة تشريع قانون خاص بالرياضة العراقية عن قصد ولمصالح ضيقة ، وأضاف بأن المرحلة الحالية هي الأعقد في تاريخ الحركة الأولمبية بعد جملة الاجراءات غير المدروسة والانفرادية ومن ضمنها مسودة القانون المعترض عليها دولياً".
واوضح ان "اللجنة الأولمبية عازمة هذه المرحلة على نقل الملف بالكامل وبجميع إجراءاته على طاولة السادة هيئة الرئاسة واعضاء مجلس النواب لإيجاد حل يخرج الحركة الاولمبية من اجتهادات البعض"، مشيراً إلى أنه "آن الأوان للاستماع الى اهل الشأن والمتخصصين بالعمل الاولمبي ، لابعاد الحركة الاولمبية من شبح العقوبات".
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