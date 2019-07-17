"أوغلو" يسأل "أردوغان": لماذا نتصارع مع مصر؟

دعا زعيم المعارضة في البرلمان التركي، كمال كيليتشدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى طرد الإخوان من البلاد والتصالح مع مصر.

وقال " أوغلو" رئيس حزب الشعب الجمهوري: "إذا أرادت تركيا ألا تخسر في السياسية الخارجية، وأرادت أن تكسب، أولا لا بد أن يتخلى أردوغان عن جماعة الإخوان".

وتابع "أوغلو" : "لابد أن يتركهم (الإخوان). من هؤلاء الإخوان؟ نحن نعيش في الجمهورية التركية، ومصلحة الجمهورية التركية تعلو على أي شيء"، وفق ما

نقل موقع تركيا بالعربي.

ومضي زعيم المعارضة خلال خطاب أمام أنصار من حزبه قائلا: "ثانيا: عليك (أردوغان) أن تتصالح مع مصر، لماذا نتصارع مع مصر؟ نحن لدينا تاريخ مشترك مع مصر، ولدينا ثقافة مشتركة مع مصر".

وأضاف أن "تركيا تدفع الثمن غاليا نتيجة هذا الصراع. لا بد أن نرسل سفيرا لسفارتنا في مصر، ولا بد أن نتصالح مع مصر"،

Advertisements

متسائلا: "لماذا ليس لدينا سفير هناك؟".

وتحولت تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى محطة خطيرة في رحلة هروب قادة من جماعة الإخوان من مصر، عقب عزل محمد مرسي بعد ثورة 30 يونيو سنة 2013.

وبحسب مصادر مصرية، فقد ثبت أن الكثير من العمليات التي تم تنفيذها في البلاد على مدار السنوات القليلة الماضية كانت بتعليمات ودعم من بعض القيادات الإخوانية الهاربة الموجودة في تركيا.

وأصدر القضاء المصري أحكاما غيابية بحق عدد من قادة الإخوان وأنصارهم ممن هربوا إلى تركيا، في حين لا تزال الاتهامات تلاحق آخرين منهم متورطين بهجمات استهدفت قوات الأمن المصرية.