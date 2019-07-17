نمو القروض يساعد على ارتفاع أرباح بنك أمريكا

قال المتحدثون باسم البنك الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن أرباح البنك ارتفعت بنسبة 10% في الأرباح الربع سنوية.
وقد ارتفعت الإيرادات، التي كانت صافية في نفقات الفوائد، بنسبة 2% تقريبا عند 23.08 بليون دولار.
وكان المحللون قد توقعوا أرباحاقدرها 71 سنتا للسهم وإيرادات قدرها 23.2 مليار دولار, طبقا لبيانات آي بي إس من شركة ريفليتيف, ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت الأرقام قابلة للمقارنة.
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