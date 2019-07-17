روسيا تسلم "إس 400" للهند في عام 2023

قال مسؤول عسكري رفيع في الهند اليوم الأربعاء، إن شحنات منظومة "إس 400" الروسية لبلاده، ستكتمل بحلول أبريل 2023، وذلك بمقتضى عقد قيمته خمسة مليارات دولار تم توقيعه في أكتوبر الماضي، على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن وزير الدولة الهندي لشؤون الدفاع شريباد نايك، قال أمام البرلمان اليوم، في معرض رده على سؤال، إن قرار الهند شراء الصواريخ من روسيا جاء بناء على تهديد منظور وجوانب تشغيلية وتكنولوجية، وإنه يهدف إلى الحفاظ على جاهزية القوات المسلحة الهندية.

ولم يرد بشكل مباشر على سؤال من النواب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة هددت الهند بعقوبات نتيجة لصفقة المنظومة الدفاعية.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة "روسوبورون إكسبورت" الحكومية الروسية المسؤولة عن تصدير الأسلحة، بسبب تورط موسكو في الأزمة الأوكرانية.

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وتعرِّض صفقة منظومة الصواريخ "إس 400" الهند لعقوبات أميركية بموجب التشريع المعروف باسم مكافحة أعداء أميركا من خلال قانون العقوبات (كاتسا).

وتشهد العلاقات الأميركية التركية توتراً أيضاً بسبب صفقة الأسلحة الروسية التي تسلمتها أنقرة في الأيام الماضية، وتشير مصادر على اطلاع بالأزمة، إلى أن الولايات المتحدة الأميركية حضرت لائحة عقوبات من المقرر أن تفرضها على أنقرة لشرائها الأسلحة الروسية.