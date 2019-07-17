مانشستر يونايتد يعقد المهمة على ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي تصر على مطالبها المادية مقابل الاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي، بول بوغبا، ما يجعل من الصعب على ريال مدريد الإسباني الاستمرار في المفاوضات للتعاقد معه.
وقالت صحيفة "ماركا" المدريدية، إن اليونايتد يتمسك بالحصول على 200 مليون يورو لبيع بوغبا (26 عاما)، الأمر الذي يزيد من صعوبة المفاوضات، خاصةً مع اقتراب يوم 8 آب/أغسطس، آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.
وأضافت أن رحيل بوغبا عن "الشياطين الحمر" أصبح أمرا صعب المنال، مشيرةً إلى أن المدير الفني للفريق الملكي، زين الدين زيدان، صار يعرف ذلك، في ظل رفض إدارة مانشستر التفاوض، وكذلك للقيمة المرتفعة التي وضعتها للاستغناء عن الفرنسي.
وتبلغ القيمة السوقية لبوغبا حاليا 100 مليون يورو، ويستمر عقده مع يونايتد الذي انضم إليه في 2016 قادما من يوفنتوس، حتى صيف 2021.
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