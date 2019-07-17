الهند: مصرع 13 شخصا مع توالي الانهيارات بسبب الأمطار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستمر انهيار المباني والجدران في ظل الأمطار الموسمية التي تتساقط في الهند، حيث ارتفعت، اليوم الأربعاء، حصيلة ضحايا انهيار مبنى، الثلاثاء، في بومباي إلى 13، حسب ما أعلنت السلطات المحلية الهندية.

وكانت الحصيلة السابقة قد أشارت إلى مصرع عشرة أشخاص.

وانهار مبنى مؤلف من طبقات عدة في منطقة مكتظة بالسكان في دونغري في جنوب العاصمة الاقتصادية للهند، بعد تساقط أمطار غزيرة. والمبنى القديم الذي يعود تاريخه إلى أكثر من قرن، كان يُفترض أن يخضع لإعادة تطوير عقاري.

وصرّح متحدث باسم الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث، ساشيداناند غاودي "نجحنا في انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت الأنقاض هذا الصباح، ولدينا أمل في أن يكون هناك مزيد من الناجين".

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وفي فترة الأمطار الموسمية التي تمتدّ من حزيران/ يونيو حتى أيلول/ سبتمبر أو حتى تشرين الأول/ أكتوبر في الهند، تتكاثر انهيارات المباني الهشة التي لم تتم صيانتها.

وفي مطلع الشهر، انهار جدار على أحد أحياء بومباي الفقيرة بسبب الأمطار الموسمية مودياً بحياة 29 شخصا.

وقضى أكثر من مئتي شخص في الأيام الأخيرة جراء الأمطار الموسمية في جنوب آسيا.